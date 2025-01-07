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Брандл: Хэмилтон прошёл высшую точку своей карьеры

Брандл: Хэмилтон прошёл высшую точку своей карьеры
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл считает, что лучшие годы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона остались позади.

«Меня зачастую спрашивают, является ли Льюис лучшим пилотом или он уже прошёл пик своей карьеры. Думаю, он действительно прошёл наивысшую точку карьеры, потому что ему исполняется 40 лет. Но всё ещё можно сказать с 98-процентной уверенностью, что за рулём конкурентоспособной машины Хэмилтон сможет побеждать. А переход в «Феррари» только добавит ему сил и мотивации», – сказал Брандл в подкасте Sky Sports F1.

Напомним, Хэмилтону сегодня, 7 января, исполнилось 40 лет.

Следующий сезон Льюис проведёт в составе «Феррари».

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