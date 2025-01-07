«Ред Булл» поздравил Хорнера с 20-летием работы в команде, показав архивные фото

Команда Формулы-1 «Ред Булл» поздравила своего руководителя, Кристиана Хорнера, с 20-летним юбилеем работы в коллективе.

Пресс-служба команды в социальных сетях опубликовала архивные фото 2005 года.

Хорнер работает в команде с самого её основания. Под его руководством коллектив выиграл шесть Кубков конструкторов и восемь личных трофеев. Четыре личных титула забрал Себастьян Феттель, ещё четыре – на счету Макса Ферстаппена, последний из которых был выигран в этом сезоне.

Кристиан Хорнер Фото: Соцсети «Ред Булл»

В следующем сезоне за команду будут гоняться Ферстаппен и новобранец команды Лиам Лоусон, ранее выступавший в «РБ», второй команде концерна.