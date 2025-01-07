Леклер высказался о взаимоотношениях с Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о взаимоотношениях со своим новым напарником – Льюисом Хэмилтоном.

«Не думаю, что что-то изменится. У нас с Льюисом хорошие отношения. Это другой тип отношений, в сравнении с тем, что были у меня с Сайнсом, потому что пока я не провёл с ним много времени, но я испытываю огромное уважение к Льюису и к тому, чего он достиг.

У нас всегда были хорошие отношения. мы разного возраста, но у нас по-прежнему много общих интересов за пределами гонок. Так что не думаю, что что-то изменится для меня», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Напомним, Хэмилтону сегодня, 7 января, исполнилось 40 лет.