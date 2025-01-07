Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер высказался о взаимоотношениях с Хэмилтоном

Леклер высказался о взаимоотношениях с Хэмилтоном
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о взаимоотношениях со своим новым напарником – Льюисом Хэмилтоном.

«Не думаю, что что-то изменится. У нас с Льюисом хорошие отношения. Это другой тип отношений, в сравнении с тем, что были у меня с Сайнсом, потому что пока я не провёл с ним много времени, но я испытываю огромное уважение к Льюису и к тому, чего он достиг.

У нас всегда были хорошие отношения. мы разного возраста, но у нас по-прежнему много общих интересов за пределами гонок. Так что не думаю, что что-то изменится для меня», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Напомним, Хэмилтону сегодня, 7 января, исполнилось 40 лет.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android