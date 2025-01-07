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В «Уильямсе» рассказали, когда команда будет способна побеждать

В «Уильямсе» рассказали, когда команда будет способна побеждать
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о том, когда команда сможет добиться успеха и одерживать победы.

«Думаю, если бы вы попросили меня назвать дату, я бы назвал 2028 год. Но нам нужно быть на правильном пути, чтобы достичь этого. В 2026 и 2027 годах у нас появляется гораздо больше инвестиций, а в Формуле-1 требуется время, чтобы достичь успеха. Уверен, что мы можем ускорить некоторые моменты, за счёт чего получим более высокую производительность, но у нас не будет фундамента, и всё в какой-то момент рухнет.

Правильная работа в Формуле-1 делается на многие, многие годы вперёд. Так что, думаю, именно в 2028 году я бы смог сказать, что мы способны побеждать», — приводит слова Ваулза Motorsport Week.

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