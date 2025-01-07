Кевин Магнуссен: кто бы мог подумать, что Рон Деннис не принимает решения в «Макларене»?

Датский экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен поделился воспоминаниями об уходе из «Макларена», в составе которого он выступал в сезоне-2014.

«Всё завершилось в один день, я такого не ожидал. Мне внушили, что я в безопасности, в том числе Рон Деннис. Кто бы мог подумать, что Рон не принимает решения в команде? Это было немыслимо. Конечно, я чувствовал себя в полной безопасности благодаря его поддержке.

Но последнее слово оказалось не за ним, и я потерял своё место. Это было отчаянное положение. Рон думал, что возвращает своё влияние. По этой причине он попросил меня подождать и никуда не уходить. Но в итоге ничего не произошло, а я увидел, что он утратил ещё больше власти в команде", — приводит слова Магнуссена PlanetF1.