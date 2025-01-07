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Пилот, не выступавший в Ф-1 13 лет, заинтересован в контракте с «Кадиллаком»

Пилот, не выступавший в Ф-1 13 лет, заинтересован в контракте с «Кадиллаком»
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Итальянский экс-пилот Формулы-1 Витантонио Льюцци заявил, что хотел бы занять место в команде «Кадиллак» в качестве боевого пилота.

«Я открыт к этому. Хотел бы отправить своё резюме, если вы поможете мне найти контакты Андретти. Я всё ещё готов. Я был чем-то похож на Хюлькенберга, который всегда прыгал из команды в команду, но сейчас он остепенился. Я готов и всё ещё голоден до гонок», — сказал Льюцци в подкасте Inside Line F1.

Льюцци не выступал в Формуле-1 с 2011 года, когда покинул команду «ХРТ». Витантонио в августе исполнится 45 лет.

«Кадиллак» приходит в Формулу-1 в 2026 году в качестве 11-й команды чемпионата.

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