Хорнер высказался о возможности ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о вероятности ухода Макса Ферстаппена из команды.

«Макс всегда был откровенен с командой. Его преданность незыблема. Ему нравится работать с людьми, которым он доверяет, с которыми сотрудничает. Конечно, с его талантом любой руководитель хотел бы его заполучить в качестве рождественского подарка. Но пока он получает от нас конкурентоспособную машину и приятную обстановку, я не вижу причин, почему бы у него могло появиться желание уйти.

Хельмут Марко не ушёл и не собирается уходить, так что, думаю, Макс прекрасно понимает ценность команды, он смог вырастить в себе это качество. Когда ваша машина не такая быстрая, как хотелось бы, нужно хорошо проводить пит-стопы, придерживаться хорошей стратегии, работать с надёжностью и принимать правильные решения в верные моменты», — приводит слова Хорнера Autosport.