Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер высказался о возможности ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Хорнер высказался о возможности ухода Ферстаппена из «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о вероятности ухода Макса Ферстаппена из команды.

«Макс всегда был откровенен с командой. Его преданность незыблема. Ему нравится работать с людьми, которым он доверяет, с которыми сотрудничает. Конечно, с его талантом любой руководитель хотел бы его заполучить в качестве рождественского подарка. Но пока он получает от нас конкурентоспособную машину и приятную обстановку, я не вижу причин, почему бы у него могло появиться желание уйти.

Хельмут Марко не ушёл и не собирается уходить, так что, думаю, Макс прекрасно понимает ценность команды, он смог вырастить в себе это качество. Когда ваша машина не такая быстрая, как хотелось бы, нужно хорошо проводить пит-стопы, придерживаться хорошей стратегии, работать с надёжностью и принимать правильные решения в верные моменты», — приводит слова Хорнера Autosport.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android