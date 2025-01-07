Леклер поздравил Хэмилтона с днём рождения

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поздравил своего будущего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с днём рождения.

«С днём рождения, Льюис! С нетерпением жду начала совместной работы», — написал Шарль Леклер на своей странице в социальной сети.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

Сегодня, 7 января, Хэмилтону исполнилось 40 лет. Напомним, следующий сезон станет первым для Хэмилтона в составе «Феррари». Льюис выступал в «Мерседесе» с 2013 по 2024 год включительно, «Феррари» станет третьей командой в Формуле-1 для британца.