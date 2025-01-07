Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер поздравил Хэмилтона с днём рождения

Леклер поздравил Хэмилтона с днём рождения
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поздравил своего будущего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с днём рождения.

«С днём рождения, Льюис! С нетерпением жду начала совместной работы», — написал Шарль Леклер на своей странице в социальной сети.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

Сегодня, 7 января, Хэмилтону исполнилось 40 лет. Напомним, следующий сезон станет первым для Хэмилтона в составе «Феррари». Льюис выступал в «Мерседесе» с 2013 по 2024 год включительно, «Феррари» станет третьей командой в Формуле-1 для британца.

Материалы по теме
Леклер высказался о взаимоотношениях с Хэмилтоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android