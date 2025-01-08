«Дакар» беспощаден». Лёб — о своём перевороте и последующем сходе

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал свой переворот на третьем спецучастке ралли-рейда «Дакар».

«Чудо, что мы смогли добраться до финиша дня после переворота и проблем с перегревом. Это не тот день, на который мы надеялись утром, но это «Дакар», он беспощаден», – написал Лёб на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно о сходе Лёба. Себастьен перевернулся на 12-м километре. В результате аварии был повреждён каркас безопасности автомобиля. После проверки технической инспекцией экипажу запретили стартовать на четвёртом этапе ралли-марафона. Лёб после аварии занимал 14-е место в генеральной классификации, проиграв час по итогам дня, но сумев добраться до финиша.

На третьем этапе лучший результат показал южноафриканец Сауд Вариава из Toyota Gazoo Racing. В генеральной классификации лидерство сохранил Хенк Латеган, который на семь минут опережает Нассера Аль-Аттию.