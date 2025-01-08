«Альпин» показала часть болида 2026 года

Команда Формулы-1 «Альпин» сообщила о начале испытаний болида 2026 года и опубликовала фотографию с частью машины.

«Мы были заняты в аэротрубе. На прошлой неделе, согласно постановлениям ФИА, начались официальные испытания машины «Альпин» 2026 года (A526)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Alpine F1

Напомним, в минувшем сезоне «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Француз Пьер Гасли занял 10-е место в личном зачёте, его напарник и соотечественник Эстебан Окон стал 14-м.

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