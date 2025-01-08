Йос Ферстаппен ответил, как относится к предстоящему отцовству Макса

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, прокомментировал новость, что сын со своей подругой Келли Пике ожидают ребёнка.

«Прежде всего, стоит сказать, что я собираюсь стать дедом в четвёртый раз. У моей дочери Виктории уже трое детей. Конечно, я очень рад и надеюсь, что всё будет хорошо. Мне было 26 лет, когда я впервые стал отцом и родился Макс, сейчас ему 27. Есть кое-какие пересечения», — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

Ранее Ферстаппен ответил, женится ли он на Келли Пике после рождения ребёнка.

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Дочь Квята появилась на стриме Ферстаппена: