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Участник «Дакара»-2025: жаль, нет «КАМАЗа», это по-прежнему самая сильная команда

Участник «Дакара»-2025: жаль, нет «КАМАЗа», это по-прежнему самая сильная команда
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Нидерландец Ханс Стейси, выступающий на «Дакаре»-2025 в зачёте классических машин, признался, что хотел бы видеть российскую команду «КАМАЗ-мастер» в нынешнем году.

«Очень жаль, что «КАМАЗ» не смог приехать. Они по-прежнему самая сильная команда, и они рады конкуренции», — приводит слова Стейси телеграм-канал Cross-Country Rally.

Напомним, в 2022 году Международная автомобильная федерация (ФИА) ограничила российских и белорусских спортсменов, позволив им выступать исключительно в нейтральном статусе и только после подписания специальной бумаги, из-за чего «КАМАЗ» принял решение отказаться от участия в «Дакаре».

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