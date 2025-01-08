Йос Ферстаппен ответил, оставлял ли он Макса на заправке из-за поражения в детстве

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, прокомментировал слух, согласно которому он оставил сына на заправке из-за поражения в картинговой гонке.

«Думаю, пора прояснить это. Правда заключается в том, что я этого не делал. Просто неделю с ним не разговаривал. Было ли это слишком жёстко? Не для Макса. Он знает, что мой подход подготовил его к Формуле-1.

Вот почему общение с Хельмутом Марко, который считается чрезвычайно жёстким, не беспокоило его. И теперь он ценит тот факт, что мы тренировались с сухими шинами на мокрых трассах. Я ощущаю от него исключительно благодарность за детство», — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.