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Йос Ферстаппен ответил, оставлял ли он Макса на заправке из-за поражения в детстве

Йос Ферстаппен ответил, оставлял ли он Макса на заправке из-за поражения в детстве
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, прокомментировал слух, согласно которому он оставил сына на заправке из-за поражения в картинговой гонке.

«Думаю, пора прояснить это. Правда заключается в том, что я этого не делал. Просто неделю с ним не разговаривал. Было ли это слишком жёстко? Не для Макса. Он знает, что мой подход подготовил его к Формуле-1.

Вот почему общение с Хельмутом Марко, который считается чрезвычайно жёстким, не беспокоило его. И теперь он ценит тот факт, что мы тренировались с сухими шинами на мокрых трассах. Я ощущаю от него исключительно благодарность за детство», — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

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