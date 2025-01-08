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Команда Себастьена Лёба подала апелляцию на снятие с «Дакара»-2025

Команда Себастьена Лёба подала апелляцию на снятие с «Дакара»-2025
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Команда Dacia Sandriders подала апелляцию на снятие девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба с «Дакара»-2025.

Напомним, экипаж француза перевернулся на 12-м километре третьего спецучастка, и после проверки технической инспекцией ему запретили стартовать на четвёртом этапе. На момент инцидента Лёб занимал 14-е место в общем зачете внедорожников.

«После инцидента машина 219 была проверена командой механиков под руководством технического директора и инженерного консультанта.

Были проведены расчёты для проверки каркаса безопасности и было выявлено, что деформированная часть конструкции не является несущей, а следовательно, не влияет на безопасность машины», — говорится в заявлении команды.

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