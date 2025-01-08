Йос Ферстаппен: в 2024 году люди поняли, что Макс отличается от остальных пилотов

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, высказался о выступлении сына в сезоне-2024.

«Макс так же был невероятно хорош в 2023 году. Но, очевидно, 2024-й получился сложнее из-за машины, которая не была лучшей на решётке, из-за чего ему приходилось гоняться на пределе. Без ошибок. И он очень хорошо справился. Макс всегда отдаётся на все сто, но этот год получился знаковым, люди поняли, что он отличается от остальных пилотов», — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

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