Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Оптимизма нет». Отец Ферстаппена критично высказался о шансах Макса на пятый титул

«Оптимизма нет». Отец Ферстаппена критично высказался о шансах Макса на пятый титул
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец четырехкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, признался, что не уверен в шансах команды на титул в 2025 году.

«У меня по-прежнему есть сомнения. «Ред Булл» должна построить машину, которую будет легче предсказать при любых условиях. Оптимизма нет, учитывая вторую половину 2024 года. «Ред Булл» не смогли сделать машину стабильной быстрой. Так почему это обязательно должно произойти в этом году?» — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

Ранее испанец Карлос Сайнс рассказал о соперничестве с Ферстаппеном во времена выступлений за «Торо Россо».

Материалы по теме
Йос Ферстаппен ответил, оставлял ли он Макса на заправке из-за поражения в детстве
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android