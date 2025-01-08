«Оптимизма нет». Отец Ферстаппена критично высказался о шансах Макса на пятый титул

Йос Ферстаппен, отец четырехкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, признался, что не уверен в шансах команды на титул в 2025 году.

«У меня по-прежнему есть сомнения. «Ред Булл» должна построить машину, которую будет легче предсказать при любых условиях. Оптимизма нет, учитывая вторую половину 2024 года. «Ред Булл» не смогли сделать машину стабильной быстрой. Так почему это обязательно должно произойти в этом году?» — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

Ранее испанец Карлос Сайнс рассказал о соперничестве с Ферстаппеном во времена выступлений за «Торо Россо».