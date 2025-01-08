Перес — о Лоусоне: не хотел бы сейчас оказаться в этой шкуре

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался о своём сменщике новозеландце Лиаме Лоусоне, который станет напарником четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена в 2025 году.

Отметим, что Перес сделал заявление до официального объявления контракта с Лоусоном.

«Это невероятный вызов. Знал, на что иду, когда подписывал контракт. Люди не должны недооценивать опыт, возможности, ментальную устойчивость, требующиеся для такого вызова.

Стать напарником Макса в «Ред Булл», будучи молодым гонщиком… Не хотел бы оказаться сейчас в этой шкуре. Не нужно недооценивать уровень задачи», — приводит слова Переса издание GPblog.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: