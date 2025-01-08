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«Вольфу и Хэмилтону это не понравится». Отец Ферстаппена — о самом ценном титуле Макса

«Вольфу и Хэмилтону это не понравится». Отец Ферстаппена — о самом ценном титуле Макса
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, вспомнил о первом титуле сына, который он завоевал в 2021 году на Гран-при Абу-Даби.

«Каждый титул особенный и ценный. Самый красивый всегда первый. Абу-Даби 2021 года уже стал особенным. Когда выиграешь титул в концовке, никогда этого не забудешь. Тото Вольфу и Льюису Хэмилтону это не понравится. Но я помню, как сидел в боксах с сыном сразу после гонки, и мы перемотали его карьеру перед глазами. Это был чрезвычайно приятный и эмоциональный момент для нас обоих», — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

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