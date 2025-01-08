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Хорнер ответил, изменилась ли его роль в «Ред Булл» после скандала в 2024 году

Хорнер ответил, изменилась ли его роль в «Ред Булл» после скандала в 2024 году
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, изменил ли он свой подход к управлению командой после скандала в прошлом сезоне. Напомним, тогда в отношении босса «Ред Булл» проводилась внутренняя проверка. Кристиана обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля 2024 года стало известно, что он оправдан и сохранит должность в команде.

«Моя роль остаётся неизменной. Я выполняю много обязанностей и являюсь руководителем высокоэффективной спортивной команды. Так что ничего не изменилось, дела идут как обычно», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

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