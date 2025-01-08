Йос Ферстаппен прояснил, как возник агрессивный подход Макса к гонкам

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу характера сына.

«Является ли его подход следствием моего воспитания? Думаю, да. Он не высокомерен, а прямолинеен. Всегда оставаться самим собой было частью моего воспитания. Мы всё время говорим о примерах для подражания для молодёжи. Ну а что является образцом для подражания? Когда ведёшь себя как актёр или открыто говоришь то, что думаешь, и всегда придерживаешься своих ценностей? Могу лишь сказать следующее: то, что Макс на публике прямо высказывает своё мнение, заставляет меня гордиться сыном так же сильно, как и его спортивные успехи. Многие не знают настоящего Макса. На трассе он действительно агрессивен. Таким он и должен быть. Но вне трека он спокойный. Чрезвычайно уравновешенная, добрая душа», — приводит слова Ферстаппена-старшего F1-Insider.

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