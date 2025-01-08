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Йос Ферстаппен прояснил, как возник агрессивный подход Макса к гонкам

Йос Ферстаппен прояснил, как возник агрессивный подход Макса к гонкам
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу характера сына.

«Является ли его подход следствием моего воспитания? Думаю, да. Он не высокомерен, а прямолинеен. Всегда оставаться самим собой было частью моего воспитания. Мы всё время говорим о примерах для подражания для молодёжи. Ну а что является образцом для подражания? Когда ведёшь себя как актёр или открыто говоришь то, что думаешь, и всегда придерживаешься своих ценностей? Могу лишь сказать следующее: то, что Макс на публике прямо высказывает своё мнение, заставляет меня гордиться сыном так же сильно, как и его спортивные успехи. Многие не знают настоящего Макса. На трассе он действительно агрессивен. Таким он и должен быть. Но вне трека он спокойный. Чрезвычайно уравновешенная, добрая душа», — приводит слова Ферстаппена-старшего F1-Insider.

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