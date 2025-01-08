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Отец Ферстаппена сказал, какую ошибку может совершить Лоусон как напарник его сына

Отец Ферстаппена сказал, какую ошибку может совершить Лоусон как напарник его сына
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, высказался о приходе в команду новозеландского новичка Лиама Лоусона.

«Ему не следует совершать ошибку, которую совершил я в «Бенеттоне» в 1994 году, и пытаться любой ценой не отстать от Макса. Он должен заниматься своим делом. Надеюсь, его стиль совпадет со стилем Макса, тогда они вместе улучшат машину», — приводит слова Ферстаппена издание F1-Insider.

Напомним, Лоусон по окончании сезона-2024 заменил в «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса, покинувшего команду из-за неудовлетворительных результатов.

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