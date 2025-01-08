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Отец Колапинто опубликовал и быстро удалил загадочный пост, посвящённый Формуле-1

Отец Колапинто опубликовал и быстро удалил загадочный пост, посвящённый Формуле-1
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Анибаль Колапинто, являющийся отцом аргентинского пилота Франко Колапинто, намекнул на возвращение своего сына в Формулу-1, опубликовав и быстро удалив загадочный пост.

«Немногие из нас уже знают всё… Ф-1 2025», — подписал Колапинто фотографию, которую опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Анибаля Колапинто в социальных сетях

Напомним, Франко 21 год. В минувшем сезоне Формулы-1 Колапинто выступал в составе британской команды «Уильямс», где заменил Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов. Однако аргентинец ограничится в предстоящем сезоне ролью резервного гонщика «Уильямса», поскольку команда имеет контракты с Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом.

Ранее появились слухи о том, что в скором времени будет объявлено о заключении контракта между аргентинским пилотом и французским гоночным коллективом «Альпин».

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