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Мацик серьёзно увеличил отрыв от Лопрайса по итогу 4-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Мацик серьёзно увеличил отрыв от Лопрайса по итогу 4-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков
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Завершился четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал чешский спортсмен Мартин Мацик, представляющий команду MM Technology.

Отметим также, что экипаж Алеша Лопрайса серьёзно уступил по времени по итогу этого этапа и финишировал девятым.

«Дакар»-2025, грузовики. Четвёртый этап:
1. Мартин Мацик (MM Technology) — 5:02:46.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +3:38.
3. Кес Колен (MM Technology) +8:45.
4. Вайдотас Жала (Skuba Team De Rooy Fpt) +21:54.
5. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Zm Racing) +22:12.
6. Томаш Вратны (Tatra Buggyra Zm Racing.) +24:17.

9. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) + 42:20.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после четвёртого этапа:
1. Мартин Мацик (MM Technology) — 26:08.56.
2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +45:54.
3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco) +56:17.

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