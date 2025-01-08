Мацик серьёзно увеличил отрыв от Лопрайса по итогу 4-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Завершился четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал чешский спортсмен Мартин Мацик, представляющий команду MM Technology.
Отметим также, что экипаж Алеша Лопрайса серьёзно уступил по времени по итогу этого этапа и финишировал девятым.
«Дакар»-2025, грузовики. Четвёртый этап:
1. Мартин Мацик (MM Technology) — 5:02:46.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +3:38.
3. Кес Колен (MM Technology) +8:45.
4. Вайдотас Жала (Skuba Team De Rooy Fpt) +21:54.
5. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Zm Racing) +22:12.
6. Томаш Вратны (Tatra Buggyra Zm Racing.) +24:17.
…
9. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) + 42:20.
«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после четвёртого этапа:
1. Мартин Мацик (MM Technology) — 26:08.56.
2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +45:54.
3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco) +56:17.