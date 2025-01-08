ФИА отклонила апелляцию команды Лёба. Себастьен окончательно сошёл с «Дакара»

Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила апелляцию команды Dacia Sandriders на снятие девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба с «Дакара»-2025. Об этом сообщает портал Motorsport.

«Очень обидно возвращаться в Джидду, а не сидеть в машине и сражаться там. Мы были в часе с четвертью от лидеров, ещё ничего не было потеряно. Решение стюардов, честно говоря, разочаровывает и расстраивает, поскольку оно не основано на веских аргументах. Наша команда предоставила доказательства того, что каркас безопасности по-прежнему был прочным. Даже визуально видно, что он не пострадал. С этим решением трудно согласиться», — приводит слова Лёба портал Motorsport.

Напомним, причиной схода Лёба стала авария на третьем спецучастке марафона. Француз перевернулся на 12-м километре. В результате аварии был повреждён каркас безопасности автомобиля. После проверки технической инспекцией экипажу запретили стартовать на четвёртом этапе ралли-марафона. Лёб после аварии занимал 14-е место в генеральной классификации, проиграв час по итогам дня, но сумев добраться до финиша.