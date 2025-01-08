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Ещё один источник сообщил о сотрудничестве Колапинто с «Альпин», уточнив перспективы Дуэна

Ещё один источник сообщил о сотрудничестве Колапинто с «Альпин», уточнив перспективы Дуэна
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Портал The Race также подтвердил, что французский гоночный коллектив «Альпин» заключит контракт с 21-летним аргентинским пилотом Франко Колапинто.

Отмечается, что на начальном этапе сотрудничества Франко будет резервным пилотом команды и обеспечит «Альпин» дополнительным вариантом на будущее. Однако пока неизвестно, присоединится ли Колапинто к «Альпин» на постоянной основе или будет отдан «Уильямсом» в аренду.

Также уточняется, что контракт Джека Дуэна содержит положение, согласно которому руководство может заменить его на другого гонщика после нескольких гонок, если тот не будет соответствовать определённым критериям эффективности.

Ранее отец Колапинто опубликовал и быстро удалил загадочный пост, посвящённый Формуле-1.

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