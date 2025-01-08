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Эксперты Sky Sports назвали своего фаворита в борьбе за титул в следующем сезоне Ф-1

Эксперты Sky Sports назвали своего фаворита в борьбе за титул в следующем сезоне Ф-1
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Эксперты издания Sky Sports назвали своих претендентов на титул среди пилотов Формулы-1 в 2025 году. Семикратный чемпион «Королевских гонок» и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон не получил ни одного голоса. А самым популярным среди экспертов был пилот «Макларена» Ландо Норрис, голоса за которого отдали Нико Росберг, Энтони Дэвидсон и Даника Патрик.

Главные кандидаты на чемпионство в сезоне Формулы-1 2025 года (слева эксперты – справа гонщики):
Нико Росберг – Ландо Норрис («Макларен»);
Даника Патрик – Ландо Норрис («Макларен»);
Энтони Дэвидсон – Ландо Норрис («Макларен»);
Дэвид Крофт – Макс Ферстаппен («Ред Булл);
Мартин Брандл – Джордж Расселл («Мерседес»);
Тед Кравиц – Шарль Леклер («Феррари»).

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