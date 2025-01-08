Эксперты Sky Sports назвали своего фаворита в борьбе за титул в следующем сезоне Ф-1

Эксперты издания Sky Sports назвали своих претендентов на титул среди пилотов Формулы-1 в 2025 году. Семикратный чемпион «Королевских гонок» и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон не получил ни одного голоса. А самым популярным среди экспертов был пилот «Макларена» Ландо Норрис, голоса за которого отдали Нико Росберг, Энтони Дэвидсон и Даника Патрик.

Главные кандидаты на чемпионство в сезоне Формулы-1 2025 года (слева эксперты – справа гонщики):

Нико Росберг – Ландо Норрис («Макларен»);

Даника Патрик – Ландо Норрис («Макларен»);

Энтони Дэвидсон – Ландо Норрис («Макларен»);

Дэвид Крофт – Макс Ферстаппен («Ред Булл);

Мартин Брандл – Джордж Расселл («Мерседес»);

Тед Кравиц – Шарль Леклер («Феррари»).

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