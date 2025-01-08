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Йос Ферстаппен ответил, в каком случае Макс может покинуть «Ред Булл»

Йос Ферстаппен ответил, в каком случае Макс может покинуть «Ред Булл»
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, ответил, в каком случае его сын может покинуть австрийский гоночный коллектив.

«Макс может остаться в «Ред Булл», если захочет. Его цель неизменна — побеждать. Если он почувствует, что это больше невозможно делать в «Ред Булл», то переход [в другую команду] не может быть исключён», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, в сезоне-2024 нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз.

Ранее эксперты Sky Sports назвали своего фаворита в борьбе за титул в следующем сезоне Ф-1.

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