Эмерсон Фиттипальди: вся Италия соберётся, чтобы смотреть на Хэмилтона за рулём «Феррари»

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вся Италия соберётся в воскресенье, чтобы посмотреть, как Льюис будет пилотировать «Феррари». У каждого гонщика есть мечта выступать за «Феррари». Фредерик Вассёр был руководителем команд в Формуле-3 и Формуле-2, где выступал Хэмилтон. Семья снова собирается вместе. Это будет большой вызов», — сказал Фиттипальди в подкасте On Track.

Ранее Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, вспомнил о первом титуле сына, который он завоевал в 2021 году на Гран-при Абу-Даби.

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: