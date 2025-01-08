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Эмерсон Фиттипальди: вся Италия соберётся, чтобы смотреть на Хэмилтона за рулём «Феррари»

Эмерсон Фиттипальди: вся Италия соберётся, чтобы смотреть на Хэмилтона за рулём «Феррари»
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Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вся Италия соберётся в воскресенье, чтобы посмотреть, как Льюис будет пилотировать «Феррари». У каждого гонщика есть мечта выступать за «Феррари». Фредерик Вассёр был руководителем команд в Формуле-3 и Формуле-2, где выступал Хэмилтон. Семья снова собирается вместе. Это будет большой вызов», — сказал Фиттипальди в подкасте On Track.

Ранее Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, вспомнил о первом титуле сына, который он завоевал в 2021 году на Гран-при Абу-Даби.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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