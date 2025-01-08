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Йос Ферстаппен объяснил, с чем был связан спад «Ред Булл» в середине минувшего сезона Ф-1

Йос Ферстаппен объяснил, с чем был связан спад «Ред Булл» в середине минувшего сезона Ф-1
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, объяснил, с чем был связан спад австрийского гоночного коллектива в середине минувшего сезона.

«Дело в том, что машина не стала лучше после того, как Эдриан Ньюи покинул команду. В частности, обновления больше не работали так, как хотелось бы. Я достаточно говорил о причинах, по которым команда находится под угрозой развала. Давайте оставим это как есть. Одно можно сказать наверняка: «Ред Булл» ждёт большой вызов в 2025 году», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Ранее Йос Ферстаппен ответил, в каком случае Макс может покинуть «Ред Булл».

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