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Ньюи ответил, на сколько отстанет от конкурентов в части разработки болида 2026 года

Ньюи ответил, на сколько отстанет от конкурентов в части разработки болида 2026 года
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Известный конструктор Эдриан Ньюи дал комментарий по поводу предстоящей работы в «Астон Мартин». Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей в марте 2025 года.

«Очевидно, «Астон Мартин» хочет сделать всё возможное в следующем сезоне, но моё основное внимание будет сосредоточено на правилах 2026-го, ведь я приступаю к работе 2 марта. Это означает, что в части разработки машины 2026 года я буду отставать от остальных на два месяца. На самом деле отставание может быть чуть больше, потому что мне ещё придётся познакомиться со всем рабочим коллективом», — приводит слова Ньюи FormulaPassion со ссылкой на его выступление в подкасте Autocar.

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