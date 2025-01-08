Ньюи ответил, на сколько отстанет от конкурентов в части разработки болида 2026 года

Известный конструктор Эдриан Ньюи дал комментарий по поводу предстоящей работы в «Астон Мартин». Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей в марте 2025 года.

«Очевидно, «Астон Мартин» хочет сделать всё возможное в следующем сезоне, но моё основное внимание будет сосредоточено на правилах 2026-го, ведь я приступаю к работе 2 марта. Это означает, что в части разработки машины 2026 года я буду отставать от остальных на два месяца. На самом деле отставание может быть чуть больше, потому что мне ещё придётся познакомиться со всем рабочим коллективом», — приводит слова Ньюи FormulaPassion со ссылкой на его выступление в подкасте Autocar.

Материалы по теме Журналист раскрыл зарплату Ньюи в «Астон Мартин»

Самые именитые команды Формулы-1: