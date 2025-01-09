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Йос Ферстаппен: у Макса много общего с Михаэлем Шумахером. Они бескомпромиссны на трассе

Йос Ферстаппен: у Макса много общего с Михаэлем Шумахером. Они бескомпромиссны на трассе
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, рассказал об отношении своего бывшего напарника по «Бенеттону», легендарного Михаэля Шумахера, к своему сыну.

«Каким было отношение Михаэля к Максу? Всегда хорошим. Мы часто вместе ходили в картинг с нашими детьми, Миком и Максом. Михаэль не делал различий между ними. Если он хотел что-то сказать, то говорил им обоим. Оба бескомпромиссны на гоночной трассе, но добры и заботливы в личной жизни», — приводит слова Ферстаппена портал F1-Insider.

Ранее Йос Ферстаппен объяснил, с чем был связан спад «Ред Булл» в середине минувшего сезона Ф-1.

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