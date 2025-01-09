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«Никаких сомнений, лучший вариант». Уиндзор — о команде, куда надо было переходить Сайнсу

«Никаких сомнений, лучший вариант». Уиндзор — о команде, куда надо было переходить Сайнсу
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о решении испанского гонщика Карлоса Сайнса перейти в «Уильямс».

«Карлос Сайнс покидает «Феррари», чтобы перейти в «Уильямс». И всё же команда, в которую он предпочёл не переходить, «Кик-Заубер»/«Ауди», была намного быстрее «Уильямса» в последней гонке 2024 года. Какие мысли у него будут этой зимой? Лучший вариант для него – это долгосрочный контракт с «Ауди». В этом нет никаких сомнений, но он на это не согласился. Он перешёл в «Уильямс» из-за того, что в краткосрочной перспективе темп «Уильямса», вероятно, превосходит темп «Кик-Заубера», — сказал Уиндзор на канале Cameron Cc в YouTube.

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