«Никаких сомнений, лучший вариант». Уиндзор — о команде, куда надо было переходить Сайнсу

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о решении испанского гонщика Карлоса Сайнса перейти в «Уильямс».

«Карлос Сайнс покидает «Феррари», чтобы перейти в «Уильямс». И всё же команда, в которую он предпочёл не переходить, «Кик-Заубер»/«Ауди», была намного быстрее «Уильямса» в последней гонке 2024 года. Какие мысли у него будут этой зимой? Лучший вариант для него – это долгосрочный контракт с «Ауди». В этом нет никаких сомнений, но он на это не согласился. Он перешёл в «Уильямс» из-за того, что в краткосрочной перспективе темп «Уильямса», вероятно, превосходит темп «Кик-Заубера», — сказал Уиндзор на канале Cameron Cc в YouTube.

Карлос Сайнс проехал по трассе в Маранелло с отцом: