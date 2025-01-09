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Дэвид Култхард: по-прежнему назвал бы Льюиса Хэмилтона самым большим разочарованием

Дэвид Култхард: по-прежнему назвал бы Льюиса Хэмилтона самым большим разочарованием
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард раскритиковал 39-летнего британского гонщика и семикратного победителя «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, являющегося пилотом «Феррари», за его темп в последнем сезоне за «Мерседес».

«Я бы по-прежнему назвал Льюиса самым большим разочарованием. Знаю, что это спорно, поскольку он семикратный чемпион мира и настоящая машина для побед, но я никогда не видел такого Льюиса в Формуле-1.

Он был разбит Джорджем [Расселлом] в квалификациях, в то время как великие люди всегда могут найти скорость, чтобы проехать квалификационный круг, когда это действительно важно», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.

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