Названо имя нового исполнительного директора Liberty Media

Дерек Чанг стал новым исполнительным директором компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на Формулу-1, заменив предыдущего начальника Грега Маффея. Ранее стало известно, что в конце 2024-го Маффей покинул свой пост.

До назначения на должность Чанга исполняющим обязанности директора был Джон Мэлоун. Дерек Чанг также был генеральным директором NBA China с 2018 по 2020 год.

«Наша текущая цель ясна: оптимизировать структуру работы и поддержать рост наших привлекательных операционных активов, включая Формулу-1 и MotoGP, чтобы сохранить их динамику и инвестировать в будущее автоспорта», — приводит слова Чанга издание Reuters.

При работе Чанга в NBA China произошёл один из громких скандалов между США и Китаем.