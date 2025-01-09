Двукратный чемпион WEC Хиракава стал тест-пилотом «Альпин»

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о подписании контракта с японским гонщиком Рё Хиракавой.

Хиракава станет тест-пилотом и будет работать на симуляторе. Также японец примет участие в первой свободной практике Гран-при Японии – 2025 в апреле.

Рё Хиракаве 30 лет. Японец является двукратным победителем чемпионата мира по автогонкам на выносливость (2022, 2023), а также победителем гонки «24 часа Ле-Мана» (2022).

Отметим, что Хиракава работал в качестве резервиста для британского «Макларена», в минувшем сезоне выигравшего Кубок конструкторов.

Ранее прошел слух, что «Альпин» и Франко Колапинто в ближайшее время объявят о контракте.