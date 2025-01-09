Култхард — о темпе Хэмилтона: возможно, одежда «Феррари» влияет на него, как на Супермена

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о форме 39-летнего британского гонщика и семикратного победителя «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, являющегося пилотом «Феррари».

«В «Феррари» конечно, подписали с Хэмилтоном контракт в начале 2024 года, и тогда все были полны энтузиазма и веры в него. Акции «Феррари» взлетели так быстро, что они, вероятно, уже отбили все расходы на привлечение и контракт Льюиса, и [Фред] Вассёр, конечно, хорошо лично его знает.

Но Формула-1 остаётся спортом, который очень зависит от статистических данных. Секундомер не врёт, и на данный момент он просто не показывает нужного времени на круге. Поэтому, думаю, «Феррари» следует немного беспокоиться о своём будущем.

Но иногда перемены тоже полезны. Возможно, переход Хэмилтона в «Феррари», когда он надевает красный комбинезон, действует так же, как и на Супермена, надевающего свой костюм. Но в любом случае за этим будет интересно наблюдать», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.