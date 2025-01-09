Йос Ферстаппен: не горжусь своей карьерой

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, рассказал о своей карьере в Формуле-1 и о том, чему научился, выступая вместе с семикратным победителем серии Михаэлем Шумахером в «Бенеттоне».

«Честно говоря, я не горжусь своей карьерой. Люди помнят меня, потому что я был главным героем инцидента в Хоккенхайме в 1994 году. Моя машина загорелась во время заправки.

Вообще я постоянно допускал ошибки. Моим напарником по команде «Бенеттон» был Михаэль Шумахер. Он был чрезвычайно быстр, чрезвычайно талантлив и являлся лучшим гонщиком в команде. Я хотел ехать так же быстро, как он, особенно в самих гонках. Но я не мог этого сделать из-за моего ограниченного опыта в то время.

Вот почему я допускал ошибки. Мне хотелось биться головой об стену. Я дал понять Максу, чтобы он не совершал подобной ошибки», — приводит слова Йоса издание Racingnews365.