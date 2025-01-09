В Porsche представили самую динамичную 911 Carrera S

Компания Porsche обновила модель 911 Carrera S, представив, по словам создателей, самый динамичный вариант в линейке. В немецкой компании отмечают, что новинка займёт место между стандартной 911 Carrera и заряженной версией 911 Carrera GTS.

Обновлённая Porsche 911 Carrera S Фото: Porsche

Под капотом у Porsche 911 Carrera S 3-литровый турбированный двигатель мощностью 353 кВт (480 л. с.), что на 30 л. с. больше, чем у предыдущей модели. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,3 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 308 км/ч. Для сравнения, 541-сильный 911 Carrera GTS развивает 100 км/ч за 3 секунды и способен разгоняться до 312 км/ч.

Обновлённая Porsche 911 Carrera S Фото: Porsche

От стандартной Carrera новинку также отличает наличие активной системы подавления кренов Porsche Torque Vectoring Plus и обновлённая по примеру 911 Carrera GTS тормозная система, которая позволила добиться лучшей динамики при управлении.

Интерьер обновлённой Porsche 911 Carrera S Фото: Porsche

Модель будет доступна как в виде купе, так и в кузове кабриолет. В первом случае стоимость автомобиля в Германии составит € 155 тыс., во втором — € 169 тыс.