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В «Мерседесе» заявили, что сожалеют о своей реакции на аварию Ферстаппена в 2021 году

В «Мерседесе» заявили, что сожалеют о своей реакции на аварию Ферстаппена в 2021 году
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Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд выразил сожаления по поводу того, как команда справилась с последствиями столкновения Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании в 2021 году.

«Если бы мы говорили о чём–то, о чём сожалеем, то это наша реакция и то, как мы поверили на слово члену команды «Ред Булл» – и, следовательно, приняли это как должное — о состоянии Макса [Ферстаппена] после его травмы в Сильверстоуне в 2021 году. Мы могли бы справиться с этой ситуацией по-другому, что в большей степени отражало бы нашу озабоченность благополучием Макса в тот момент, независимо от нашей точки зрения на инцидент, а также от того, насколько он был правильным или неправильным.

Фото: Кадр из трансляции

Это была та ситуация, которая, хотя и непреднамеренно, привела к обострению отношений между нами и фанатами в довольно экстремальной форме. Если бы мы могли вернуться в прошлое и изменить что-то, то, я думаю, мы бы изменили нашу реакцию и то, что мы делали в тот день», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.

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