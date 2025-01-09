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Представлен инновационный кольцевой электромотор. Он выдаёт 856 л. с. при массе 40 кг

Представлен инновационный кольцевой электромотор. Он выдаёт 856 л. с. при массе 40 кг
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На выставке электроники CES 2025, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, представлен революционный электромотор от компании Donut Lab, выполненный в форме кольца. Предполагается, что такие моторы за счёт низкой массы и высокой мощности можно будет вмонтировать непосредственно в колёса транспортных средств и отказаться от традиционных силовых установок.

В линейке Donut Lab представлены несколько вариантов мотора. Самый мощный из них — Automotive диаметром 21 дюйм: при массе 40 кг генерирует 630 кВт (856 л. с.) мощности и обладает 4300 Нм крутящего момента. В теории использование таких моторов на всех четырёх колёсах позволит создать полноприводный автомобиль мощностью 2520 кВт (3426 л. с.).

Электромоторы от Donut Lab

Электромоторы от Donut Lab

Фото: Donut Lab

В линейке Donut Lab представлены и другие варианты кольцевых электромоторов. Так, помимо Semi-truck, который при тех же размерах и массе, что и Automotive, обладает мощностью 200 кВт (272 л. с.) и 3000 Нм крутящего момента, финско-эстонская компания предлагает более компактные варианты, которые подойдут для мотоциклов, мопедов и дронов.

Ранее инженеры уже экспериментировали с двигателями, встроенными непосредственно в колёса транспортного средства, однако из-за слишком большой массы создать эффективное решение не удавалось. Таким образом, электромотор от Donut Lab может стать прорывом в этой области.

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