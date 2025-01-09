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Култхард — о современной Формуле-1: смело можно называть «Эпохой Ферстаппена»

Култхард — о современной Формуле-1: смело можно называть «Эпохой Ферстаппена»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард комплиментарно отозвался о навыках 27-летнего пилота и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Ферстаппен демонстрирует исключительные выступления, которых мы ожидаем от спортсменов и женщин такого уровня. Неважно, идёт ли речь о Формуле-1, футболе или теннисе, по-настоящему выдающиеся спортсмены делают это снова, и снова, и снова.

Многие люди могут одержать одну победу на турнирах «Большого шлема» или Гран-при, но именно умение преодолевать трудности и сделало Ферстаппена таким, а нынешнюю Формулу-1 можно смело называть «Эпохой Ферстаппена», — сказал Култхард в документальном фильме от Viaplay Verstappen: Lion Unleashed 4.

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