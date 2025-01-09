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Шарль Леклер отреагировал на сильнейшие пожары в Лос-Анджелесе

Шарль Леклер отреагировал на сильнейшие пожары в Лос-Анджелесе
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поддержал жителей штата Калифорния (США), столкнувшихся с сильнейшим пожаром. Ранее местные власти сообщали о гибели нескольких людей. Кроме того, отмечалось, что лесные пожары добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей.

«Сердце разрывается смотреть на то, что происходит в одном из моих любимых городов. Сил и любви всем в Лос-Анджелесе. Берегите себя», — написал Леклер.

Ранее эксперты Sky Sports назвали своего фаворита в борьбе за титул в следующем сезоне Формулы-1.

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