Лиам Лоусон назвал лучшего гонщика Формулы-1 на данный момент

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился мнением о следующем сезоне Формулы-1, где он будет выступать за австрийскую команду вместе с нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Честно говоря, с нетерпением жду [выступления с Ферстаппеном], ведь Макс сейчас лучший в мире в нашем виде спорта. На каждой свободной практике у меня будет представление о его данных. Я буду внимательно следить за тем, что он делает и как он это делает. Конечно, не отставать от него будет очень сложно, но с точки зрения моего развития, нет никого, у кого я мог бы научиться больше», — приводит слова Лоусона Auto Motor und Sport.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: