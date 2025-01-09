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Лиам Лоусон назвал лучшего гонщика Формулы-1 на данный момент

Лиам Лоусон назвал лучшего гонщика Формулы-1 на данный момент
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Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился мнением о следующем сезоне Формулы-1, где он будет выступать за австрийскую команду вместе с нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Честно говоря, с нетерпением жду [выступления с Ферстаппеном], ведь Макс сейчас лучший в мире в нашем виде спорта. На каждой свободной практике у меня будет представление о его данных. Я буду внимательно следить за тем, что он делает и как он это делает. Конечно, не отставать от него будет очень сложно, но с точки зрения моего развития, нет никого, у кого я мог бы научиться больше», — приводит слова Лоусона Auto Motor und Sport.

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