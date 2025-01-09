«Не нравится». Уиндзор — о предстоящем соперничестве Сайнса и Албона в «Уильямсе»

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о пилотах «Уильямса» Александере Албоне и новичке Карлосе Сайнсе. Испанец перешёл в британскую команду из «Феррари», где его место занял семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, покинувший «Мерседес».

«Я не вижу ничего хорошего в том, что Карлосу Сайнсу придётся соревноваться с Александером Албоном. А Албону — с Сайнсом. Они похожи как гонщики, всё выглядит… Не знаю, мне это не очень нравится», — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron Cc.

Ранее Уиндзор назвал команду, в которую надо было переходить Сайнсу.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: