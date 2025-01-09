Мацик увеличил отрыв после 5-го этапа «Дакара» в грузовом зачёте, Лопрайс ухудшил позиции

Завершился пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, который проходит в Саудовской Аравии. Лучший результат по его итогам продемонстрировал представитель Чехии Мартин Мацик, выступающий за команду MM Technology. Вторым был Кес Колен (MM Technology), а топ-3 замкнул Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco).

Экипаж Алеша Лопрайса, который был вторым после четвёртого этапа, показал 11-й результат и сейчас занимает третье место в общем зачёте. Также отметим, что чех Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco), шедший в тройке общего зачета, проиграл много времени и на данный момент не финишировал.

«Дакар»-2025, грузовики. Пятый этап:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 5:01:53.

2. Кес Колен (MM Technology) +18:42.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +39:37.

4. Анья ван Лон (Eurol Rally Sport/Iveco) +41:03.

5. Мартин Солтис (Tatra Buggyra Zm Racing) +49:31.

…11. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +1:30:59.

«Дакар». Зачёт грузовиков после 5-го этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 31:10:49.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:56:33

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:16:53.

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