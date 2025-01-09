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Монтойя: мог ли Ферстаппен заблокировать переход Сайнса в «Ред Булл»? Так и есть

Монтойя: мог ли Ферстаппен заблокировать переход Сайнса в «Ред Булл»? Так и есть
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог воспрепятствовать переходу Карлоса Сайнса в австрийскую команду. Напомним, после ухода из «Феррари» Сайнс будет выступать за «Уильямс».

«Мог ли Макс Ферстаппен заблокировать переход Карлоса Сайнса в «Ред Булл»? Уверен, так и есть, хотя не могу подтвердить это наверняка. Когда они были товарищами по команде в «Торо Россо», их отношения были довольно напряжёнными. Не думаю, что Макс хотел бы снова иметь с этим дело. Сайнс тогда очень усложнил жизнь Максу. Так что, если есть возможность контролировать, кто будет в другой машине, не станешь себе усложнять жизнь. Разве не так?» — приводит слова Монтойи Casasdeapuestas.bet.

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