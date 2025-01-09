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«Уильямс» раскрыл дату презентации нового болида

«Уильямс» раскрыл дату презентации нового болида
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» определилась с датой презентации автомобиля 2025 года. Как информирует пресс-служба команды, болид будет показан 14 февраля на трассе в Сильверстоуне. Он получил индекс FW47.

«Мы много ожидаем в 2025 году. У нас есть фантастические пилоты в лице Алекса и Карлоса, к нам присоединяются лучшие инженеры со всего мира, а в нашей штаб-квартире в Гроуве вводятся в эксплуатацию новые объекты. Мы уже некоторое время работаем над болидом 2025 года, и я не могу дождаться, когда увижу его в Сильверстоуне 14 февраля. Каждый в команде делает всё возможное, чтобы вернуть команду на её место. Это будет захватывающий год», — сказал руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

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