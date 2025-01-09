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Карлос Сайнс — о следующем сезоне Ф-1: у «Уильямса» есть чёткий план

Карлос Сайнс — о следующем сезоне Ф-1: у «Уильямса» есть чёткий план
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1. Ранее стало известно, что британская команда покажет новый болид 14 февраля.

«Это важное время для команды, и все мы как можно скорее будем стремиться вернуть «Уильямс» на первые позиции на стартовой решётке. Я был очень впечатлён командой в Абу-Даби. Здорово наблюдать за мотивацией и теми усилиями, которые все приложили к столь важному испытанию. Мы составили чёткий план и уже начали работать над его реализацией, чтобы быть максимально подготовленными перед предсезонными тестами и первой гонкой. Не терпится увидеть новую машину! 2025 год будет захватывающим, и мы полны решимости провести сильный сезон», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».

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«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

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