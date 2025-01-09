Флавио Бриаторе сделал заявление о переходе в «Альпин» Франко Колапинто

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе дал комментарий по поводу подписания контракта с аргентинцем Франко Колапинто. Ранее стало известно, что стороны заключили многолетнее соглашение. Франко присоединится к «Альпин» в качестве тестового и резервного пилота.

«Мы очень рады, что пришли к соглашению с «Уильямсом» относительно перехода Франко Колапинто. Очевидно, Франко сейчас входит в число лучших молодых талантов в автоспорте. Справедливо отметить, что его появление на стартовой решётке в прошлом году застало многих, в том числе и меня, врасплох. Его выступления были действительно впечатляющими для пилота-новичка.

Мы смотрим в будущее, и его подписание означает, что у нас есть отличный набор молодых пилотов, с которыми мы можем работать, развивая команду для достижения будущих успехов», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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