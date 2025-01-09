Ваулз высказался о переходе юниора «Уильямса» Колапинто в «Альпин»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о соглашении с «Альпин», в рамках которого во французскую команду перешёл 21-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто. К «Альпин» Франко присоединится в качестве тестового и резервного пилота.

«Мы рады, что достигли соглашения с «Альпин» относительно перехода туда Франко в рамках многолетнего контракта, который вступает в силу с 2025 года. За девять незабываемых гонок с «Уильямсом» он ясно показал, что достоин места в Формуле-1. И мы всегда говорили, что будем поддерживать его в этом.

У «Уильямса» один из самых сильных составов пилотов на сезон-2025, поэтому мы считаем, что соглашение с «Альпин» даёт Франко наилучшие шансы получить место боевого пилота в 2025 или 2026 году. Академия пилотов «Уильямса» существует для того, чтобы открывать и развивать будущих звёзд Формулы-1, это и было сделано в случае с Франко», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

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